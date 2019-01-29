كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن يسعى لإلغاء التجميد عن حسابته في البنوك الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، إجراءات إعادة فتح الحسابات المجمدة في البنوك الألمانية.
نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن وكيل البنك لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي، أن "إلغاء التجميد عن الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدامها في دفع التزاماته باليورو، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية.
وأشار إلى "أن البنوك الألمانية تتولى سداد التزامات اليمن بعملة اليورو وفق الاتفاقيات الموقعة بينها والبنك المركزي اليمني".
بدورها، أكدت سفيرة ألمانيا "التخاطب مع البنوك الألمانية بهذا الشأن وأنها في انتظار الرد".
كما جرى في اللقاء "استعراض إجراءات منح الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من السلع الغذائية الأساسية وما تم سحبه من الوديعة السعودية حتى الآن"، بحسب المصدر.
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