كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مكان لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى المرحلة النهائية من التنسيق مع طرف ثالث، لتحديد مكان انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو إحدى المدن الفيتنامية هانوي ودانانج، وكذلك بانكوك في تايلاند.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سابقا، أن الاجتماع الثاني لدونالد ترامب وكيم جونغ أون سيُعقد في الأيام الستين المقبلة، حسب المصدر.

كما أرسلت السلطات الأمريكية أربع مجموعات من المتخصصين في وقت واحد، إلى المدن الفيتنامية دانانج، ومدينة هوتشي منه، وهانوي، وأيضا إلى بانكوك لدراسة إمكانيات عقد قمة، ويلاحظ المصدر، أن الجانب الأمريكي يفضل مدينة دانانج، حيث عقدت قمة دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي، فإن المدينة لديها بالفعل البنية التحتية اللازمة وقادرة على توفير الأمن الكافي.