العلمي: “الملك وافق على احتضان الألعاب الإفريقية بعد العودة للاتحاد الإفريقي وستكون نسخة استثنائية – فيديو

قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، إن احتضان المغرب للنسخة الـ20 من الألعاب الإفريقية، سيكون حدثا تاريخيا، بالنظر إلى رمزية المناسبة، بالإضافة إلى الأرقام الاستثنائية التي سيتم تسجيلها.

وصرح العلمي، بعد الندوة الصحفية، التي عقدها صباح اليوم في الرباط، بأن ” المملكة المغربية بعد عودته للاتحاد الإفريقي، وبموافقة الملك محمد السادس، قبلت تنظيم هذه التظاهرة بإلحاح من الاتحاد القاري”.

وأضاف ” نحن الآن في محطة احتفالية بالنسبة للمغرب، لأنها تصادف عيد العرش وعيد الشباب، والذكرى العشرين لتربع الملك على العرش، لذلك سيتم فتح الملاعب أمام عشاق الرياضة المغربية من أجل الاستمتاع بهذه الرياضات”.

واختتم وزير الرياضة تصريحه بالقول، بأن ” هذه البطولة ستكون محطة مهمة للأبطال المغاربة، بحكم أنها ستكون محطة للعبور للألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو 2020، في 18 نوعا رياضي، وهي سابقة في تاريخ المنافسة القارية”.

إليكم التصريح الكامل للطالبي العلمي: