لفتيت: حجز الأقراص المهلوسة ارتفع بـ44% سنة 2018.. والمصالح الأمنية ضبطت أكثر من مليون وحدة

لازال حجم الأقراص المهلوسة المحجوزة يرتفع سنة بعد سنة، مهددا صحة وأمن المغاربة، وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن حجز المصالح الأمنية خلال 2018، لمليون و357 ألف قرص مخدر، منها مليون و76 ألف من مخدر الاكستازي.

وقال لفتيت، مساء اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن حجم المحجوزات ارتفع بـ44 بالمائة خلال سنة، بعدما تم حجز 943 ألف وحدة، خلال 2017.

وأضاف المتحدث أم “الظاهرة خطيرة تمس بالأمن العام وتهدد صحة أولادنا وشبابنا، واتخذنا مجموعة من التدابير على مستوى الحدود، لمنع دخول الأقراص إلى التراب الوطني، سواء عبر الحدود الشرقية للمغرب، أو عبر سبتة ومليلية المحتلين” .

وقال لفتيت أيضا، “يوجد عمل يومي تقوم به المصالح الأمنية بالتنسيق مع إدارة الجمارك، من أجل منع أي تسلل لهذه الأقراص، ونحن نحارب السلوكات المنافية للأخلاق والضارة بالصحة، ونعرف بالأخطار محدقة بالشباب في محيط المدارس العمومية والخاصة”.

وأفاد الوزير بإحالة 3400 قضية على العدالة تتعلق بترويج الأقراص، وتقديم 3500 مشتبه فيه، خلال 2018، هو ما يعني أن القوات العمومية تقوم بواجبها”، يؤكد لفتيت.