مرض الزفزافي يصل إلى البرلمان الأوربي ومطالب بالتدخل لضمان محاكمة عادلة والحق في العلاج لمعتقلي “الريف”

انتقلت قضية مرض القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، إلى أروقة البرلمان الأوربي، حيث رفعت برلمانية مطالب للبرلمان والحكومات الأوربية للتدخل من أجل ضمان علاجه.

وخرجت البرلمانية الأوربية، هولندية الجنسية، مساء أمس الاثنين، بتصريحات، قالت فيها إنه “يجب على أوربا الاستمرار في الضغط على المغرب. للمعتقل السياسي ناصر الزفزافي الحق في العلاج، والحق في محاكمة عادلة، الآن تم تجريده من كليهما”.

“كاتي بيري”، البرلمانية الأوربية، التي تحمل قضية حراك الريف في أوربا، وتتزعم حركة البرلمانيين، الذين دعموا ترشيح الزفزافي لجائزة “ساخاروف”، طالبت حكومة بلادها بالتدخل، في حين اندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب التعاطي المغربي مع حراك الريف، وترى هولندا أنه مطالب بالإفراج عن المعتقلين، بينما يرد المغرب عليها بأنه “لا يمكن أن يقبل الدروس من أحد”.