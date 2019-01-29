نبض _الشبكة: جمهور المنتخب الإماراتي يخرج "دون أهداف وأحذية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في مباراة كرة قدم حُملت معاني سياسية، خسرت الإمارات برباعية قطرية نظيفة أمام نحو أربعين ألف من مشجعيها، اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا 2019 في كرة القدم، في أجواء خيم عليها التوتر على خلفية الحصار الذي تشارك فيه الأولى بقيادة السعودية على قطر.

وتأهل المنتخب القطري إلى نهائي كأس آسيا لأول مرّة في تاريخه، بعد مواجهة سهلة مع لاعبي المنتخب الآخر، ومشحونة مع جمهور الإمارات الذي ألقى الأحذية على لاعبي المنتخب الأول عند تسجيلهم للأهداف، باستثناء الهدف الأول، ليترك لاعبو العنابي المستطيل الاخضر بسرعة إلى غرف الملابس بعد صافرة النهاية.

وتلعب قطر مع اليابان الفائزة على إيران بثلاثة أهداف مقابل صفر، في النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، إثر تحقيقها ثاني أكبر انتصار في تاريخ مواجهات نصف النهائي، بعد تغلب أستراليا على أوزبكستان بستة أهداف مقابل صفر في 2011. وأصبحت قطر أول منتخب يحافظ على شباكه نظيفة في 6 مباريات ضمن نسخة واحدة.

ولم يسبق لمنتخب قطر الذي يشارك للمرة العاشرة في البطولة منذ 1980، أن تأهل إلى النهائي، وكان أفضل إنجاز له وصوله إلى ربع نهائي عامي 2000 و2011، لكنه حقق الإنجاز الثلاثاء بعدما سجل أكبر فوز له على نظيره الإماراتي في تاريخ مواجهاتهما الرسمية والودية، منذ ان هزمه 4-1 في كأس الخليج عام 1974، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في كأس آسيا 2015.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية المشجعين كانوا إماراتيين، وقام بعضهم بإلقاء الأحذية باتجاه الملعب مما أثار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا بالسخرية من تصرفات مشجعي المنتخب الإماراتي.

وسخر محمد منسي من الصورة الإعلامية التي تحاول السلطات الإماراتية الترويج لها، في الوقت الذي يقوم به جمهور منتخبها بإمطار اللاعبين بالأحذية: "أسعد جماهير العالم اللي عايشين في انضف مدن العالم وبيتمتعوا بأذكى حكومة في العالم وأقل نسبة فساد في العالم وأعلى برج في العالم لما بيخسروا في ماتش كورة بيحدفوا شباشب على المنافس عادي خالص زيهم زي جماهير قعر البلاعة

طب ومبادرات الهولاهؤ الحضاري وعام التسامح ووزراء السعادة وسفراء النضافة

كل ده بلح؟ ليه كده .. ده انا اتغيرت عشانكم".

وقال أبو عدي:

وسخرت هدى العنزي من تصرفات الجمهور الإماراتي:

وكتب حساب "كلاود":

وسخر ربيع شريف:

وقال محمد علي: