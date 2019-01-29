مبعوثا بوتين لنتنياهو: "روسيا ملتزمة بأمن إسرائيل القومي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كررت روسيا التزامها "بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس السوري إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن "اللقاء تناول الملف الإيراني والأوضاع في سورية وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين التي من شأنها منع الاحتكاكات بينهما".

وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن المسؤولين الروسيين "أكدا مرة أخرى على التزام روسيا بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي".

وحضر اللقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهرون حليوا.

ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي في سورية، في العام 2015، ينسق الجيشان الروسي والإسرائيلي فيما بينهما بكل ما يتعلق بسورية، وخاصة غارات الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف الصاروخي ضد أهداف لإيران وحزب الله في سورية.

وامتنع المسؤولون الإسرائيليون، السياسيون والعسكريون، طوال الفترة الماضية عن التحدث حول الغارات الإسرائيلية في سورية، فيما امتنعت روسيا عن التطرق إليها.

لكن في الأسابيع الأخيرة أطلق نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، الذي انتهت ولايته منتصف الشهر الحالي، تصريحات متكررة حول الغارات الإسرائيلية ضد أهداف إيران وحزب الله في سورية، وهو ما اعتبر تغييرا في سياسة "الضبابية" الإسرائيلية إزاء هذه الغارات، وفي أعقاب ذلك أصدرت روسيا تنديدا ضعيفا بهذه الغارات.

وتشكل الزيارة لمبعوثي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إسرائيل وتكرار التصريح بالحفاظ على أمن إسرائيل، مؤشرا على زوال الأزمة بين الجانبين في أعقاب إسقاط طائرة التجسس الروسية في سورية.

ووصل المبعوثان الروسيان إلى إسرائيل، أمس، بهدف مناقشة الأوضاع في سورية، واجتمعا مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، وعدد من كبار المسؤولين في هذه الوزارة.

يذكر في هذا السياق، أن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريباكوف، كان قد صرح، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا ليست حليفة لإيران، وأن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل.