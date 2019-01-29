الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد رياض شماسنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد رياض شماسنة من قرية قطنّة شمال غرب القدس، قرب معبر "عوفر" غرب مدينة رام الله.

ونُقِل جثمان الشهيد شماسنة، إلى معهد الطب العدلي في جامعة القدس بأبو ديس لتشريحه، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت وفا، بأن تشييح جثمان الشهيد، سيكونُ ظهر غدٍ الأربعاء، في مسقط رأسه بلدة قطنّة.

واستشهد شماسنة برصاص قوات الاحتلال، مطلع الأسبوع الجاري في القدس المحتلة، وادعت شرطة الاحتلال أنها طاردت مركبته في القدس بذريعة الاشتباه بأنها "مسروقة"، وأنها تقل مشتبهين بالسرقة.

كما ادعت أن المركبة عرضت حياة المشاة وحياة أفرادها للخطر، ولذلك لجأت إلى إطلاق النار.