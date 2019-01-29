السلطات السودانية: أطلقنا سراح جميع مُعتقلي الاحتجاجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، أن مدير جهاز الأمن السوداني، صلاح عبد الله قوش، أصدر قرارًا يقضي بإطلاق سراح جميع مُعتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد، منذ أكثر من شهر.

ولم يذكر البيان، الذي وزعته وزارة الإعلام السودانية على الصحافيين والمراسلين، أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم، وفقًا لما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتُقدّر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات، في المقابل، كان وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، قد أعلن في 7 كانون ثاني/ يناير الجاري، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغا.

وتشهد البلاد، منذ 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي، احتجاجات مُنددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.