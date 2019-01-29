إعلان التحاق ببرنامج تدريبي معرفي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يعلن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، بالتعاون مع مؤسسة "أكشن إيد فلسطين" عن إطلاق برنامج تدريبي معرفي نوعي يستهدف الشباب الفلسطيني من الجنسين من مختلف التجمعات الفلسطينية (الضفة الغربية، بما فيها القدس، قطاع غزة، أراضي 48، الشتات).

هدف البرنامج

تعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني ضمن أشكالها وأنماطها المختلفة، وبما يعزز التواصل بينهم في التجمعات المختلفة.

موضوعات البرنامج

النظام السياسي الفلسطيني، منظومات السيطرة الصهيونية، العمل الشبابي ونظرية التغيير، أشكال العمل الشبابي وديناميات القوة، التفكير الإستراتيجي والعمل الشبابي، أوراق تقدير الموقف، أوراق الحقائق.

مدة البرنامج

ثلاثة أشهر بدءًا من شباط (فبراير) إلى نيسان (أبريل) 2019، بواقع 13 لقاءً تدريبيًا؛ لقاء واحد في الأسبوع (تحدد ساعات اللقاء لاحقًا بعد اختيار مجموعة التدريب).

مكان تنفيذ البرنامج

قاعتا مركز مسارات في مدينتي البيرة وغزة، وعبر تقنيات التواصل الحديثة بالنسبة للشتات.

معايير التقدم لمنحة الالتحاق بالبرنامج

أن يكون المتقدم/ة حاصلًا /ة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى. أن يكون لديه/ا اهتمام ومشاركة في نشاطات الشأن العام. يفضل أن يكون لديه/ا تجارب أو محاولات كتابية. أن لا يزيد عمره/ا عن 40 سنة.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء، 05 شباط (فبراير) 2019

للتقديم، يرجى إرسال طلب الالتحاق إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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