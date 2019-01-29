انت الان تتابع تفاصيل خبر تضارب بين البنتاغون والاستخبارات الأمريكية حول مصير "داعش" بسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 09:03 مساءً - قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، إن من المتوقع أن يخسر تنظيم "داعش" آخر أراض يسيطر عليها في سوريا لمصلحة قوات تدعمها الولايات المتحدة خلال أسبوعين.

وخلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، شدد شاناهان على أن "سوريا لم تعد بيئة حاضنة لداعش، وذلك بفضل وجود قواتنا هناك".

وبالتزامن مع كلام شاناهان حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس، من أن تنظيم "داعش" لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين، ممّا يجعله قادراً على "تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها".

وقال كوتس، في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم: "لايزال داعش يمتلك آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة، وآلاف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القيادات والأراضي".

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة بألفي جندي أمريكي ومساندة جوية، لمعركة نهائية مع تنظيم "داعش" في شرقي سوريا بعد أن ساعدت في إخراج مقاتليه من بلدات ومدن كانت ذات يوم تشكل دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم.