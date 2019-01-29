شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك عقب تسلم الرئيس عباس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه. وعليه سيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.



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