شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 في تفجير سيارة مفخخة بمقديشو والان نبدء بالتفاصيل

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، في تفجير سيارة مفخخة بمقديشو، قرب وزارة النفط الصومالية، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وتبنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بالقاعدة الاعتداء بحسب مركز "سايت" الأمريكي لرصد المواقع الجهادية.

وقال المسؤول الإقليمي محمد عبدالله تولاه، إن السيارة كانت مركونة داخل محطة وقود أمام الوزارة. وأضاف: "كانت داخل محطة الوقود حين انفجرت. قتل مدنيان وأصيب 5".