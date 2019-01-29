شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يطلق النارعلى المندوب الأممي بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وسبق أن استهدفت الميليشيا موكب رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة باتريك كاميرت.
وفى سياق متصل منعت الميليشيا الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن بعد 5 أيام من حرقها مخزون قمح يكفي 3 ملايين شخص ، وذلك خشية انكشاف جرائمهم ضد المساعدات الإغاثية.
وجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي تمارس جرائم وانتهاكات بشعة تهدد بانهياراتفاق السويد، وأبرزها زيادة التعزيزات، وبناء التحصينات في الحديدة ، ورفضت فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، وتمنع تسيير القوافل الإغاثية.
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