شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعتقل 5 موظفين بعد انهيار سد برومادينو والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت "توف سود"، والتي تتخذ من مدينة ميونيخ مقرا لها، اليوم الثلاثاء لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) "يمكننا الآن أن نؤكد القبض على اثنين من موظفينا في البرازيل".
وأضافت الشركة التي أجرت اختبارات السدود لصالح شركة "فالي" العام الماضي أنه "بسبب التحقيق المستمر لا يمكننا حاليا تقديم أي معلومات أخرى. نحن ندعم عمليات التحقيق بالكامل."
ووفقا لوسائل الاعلام المحلية فقد تم إلقاء القبض على ثلاثة مسؤولين من "فالي".
وقالت شركة "فالي" في بيان اليوم الثلاثاء "فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي قُدمت هذا الصباح، تتعاون فالي ... بشكل كامل مع السلطات. وستواصل فالي دعمها للتحقيقات من أجل تحديد الحقائق" وتقديم "الدعم غير المشروط" لأسر الضحايا.
وأثار انهيار السد في برومادينو، جنوب شرقى ولاية ميناس جيرايس، غضبا واسع النطاق في البرازيل.
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