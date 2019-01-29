شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب البحريني» يشيد بعمق العلاقات مع السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أشادت رئيس مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل بالعلاقات الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر التعاون وما تشهده هذه العلاقات من تكامل وتنسيق في المواقف والرؤى على مختلف المستويات وكافة الأصعدة، وأكدت تطلعها إلى تعزيز التعاون بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى السعودي برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، جاء ذلك خلال استقبالها د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، حيث أكدت أن هذا التكامل والتعاون المتجذر والمتجدد ينسجم مع طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأضافت رئيس مجلس النواب أن البحرين تسجل عالياً بكل الامتنان والتقدير المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية في رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية وتقديم كافة أشكال المساندة للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين.

من جانبه أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل شيخ بمستوى التعاضد والتلاحم بين المملكتين الشقيقتين في مختلف المجالات، معرباً عن اعتزازه بمواقف مملكة البحرين تجاه المملكة العربية السعودية، ودفاعها المستمر عن قضاياها، وقد وجه سعادة السفير السعودي الدعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة مجلس الشورى السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.