شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب البحريني» يشيد بعمق العلاقات مع السعودية والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت رئيس مجلس النواب أن البحرين تسجل عالياً بكل الامتنان والتقدير المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية في رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية وتقديم كافة أشكال المساندة للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين.
من جانبه أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل شيخ بمستوى التعاضد والتلاحم بين المملكتين الشقيقتين في مختلف المجالات، معرباً عن اعتزازه بمواقف مملكة البحرين تجاه المملكة العربية السعودية، ودفاعها المستمر عن قضاياها، وقد وجه سعادة السفير السعودي الدعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة مجلس الشورى السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.
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