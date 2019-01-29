انفجاران قرب مركز شرطة جنوب شرق إيران



أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بوقوع انفجارين قرب مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران. الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بوقوع انفجارين قرب مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران. ونقلت وكالة "مهر" المحلية عن مركز الإسعاف التابع لجامعة الطب في المدينة أن "الحادث أسفر عن سقوط 4 مصابين دون سقوط قتلى". من جانبها، ذكرت وكالة "نادي الشباب الإيرانيين للأنباء" الحكومية أن "الانفجارين نفذهما انتحاريان فجرا نفسيهما أمام مركز شرطة في المدينة".







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