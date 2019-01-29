عباس يقبل استقالة الحكومة الفلسطينية

قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ووفقا للوكالة، فقد جاء ذلك عقب تسلم عباس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه.
وذكرت أنه بناء على ذلك، سيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.
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