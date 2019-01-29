الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، قبوله استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله تقدم اليوم باستقالة حكومة الوحدة الوطنية، للرئيس محمود عباس. وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة. وقال البيان "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس، وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

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