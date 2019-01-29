الجيش الليبي يرسل طائرة محملة بسيولة نقدية لتوفير احتياجات الجنوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، عن وصول طائرة شحن عسكرية محملة بالسيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي إلى مطار تمنهنت قادمة من بنغازي، لتوفير احتياجات جنوب البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة الليبية، في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إن "الهدف هو توزيع هذه السيولة على الليبيين عبر المصارف التجارية".

وأضافت الغرفة أن "هذا الإجراء يأتي ضمن النجاحات المتوالية لعملية تطهير الجنوب الليبي التي أطلقها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لأجل تأمين المنطقة وإيصال الخدمات لأهلها".





وأعلن الجيش الوطني الليبي، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، انطلاق عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي البلاد من التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، إن "قوات الجيش تمكنت من السيطرة علي مدينة سبها بالكامل".

وفي حوار أجرته " العين الإخبارية"، الثلاثاء، مع عميد بلدية سبها حامد الخيالي، قال الخيالي: "نحن بحاجة لمتطلبات كثيرة لتوفيرها لمواطني مدينة سبها بعد تحريرها، مثل؛ توفير الوقود والسيولة النقدية، ودعم مطار سبها، وصيانة الإدارات والأجهزة الحكومية التي خربها الإرهابيون".