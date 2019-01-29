ترند الموجز|"اللهم ثورة" في قبضة الداخلية..وترحيل ميريهان حسين للسجن..وانخفاض حاد للدولار والريال..وموعد مباراة ليفربول وليستر

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، ترحيل ميريهان حسين لسجن القناطر بعد تسليم نفسها لقسم الهرم، والداخلية تحبط مخطط "اللهم ثورة".. وتكشف مفاجآت في بيان عاجل، وموعد مباراة ليفربول وليستر سيتي.. والقناة الناقلة والمعلق.. وأزمة لكلوب، ومفاجأة في أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

ترحيل ميريهان حسين لسجن القناطر بعد تسليم نفسها لقسم الهرم

سلمت الفنانة ميريهان حسين اليوم، الثلاثاء، نفسها لمديرية أمن الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس أسبوعين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم".

ترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو 2016، عندما اقتحمت كمين شرطة بسيارتها وهي مخمورة، وقامت بالتعدي على ضباط وأفراد الكمين، وتقدمت للمحاكمة التي أصدرت حكمًا بحبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه.

وقام محامي المتهمة باستئناف الحكم، فأصدرت محكمة مستأنف الهرم يوم 4 من الشهر الجاري بتخفيف الحكم إلى أسبوعين، فقامت الفنانة المتهمة على أثر الحكم بتسليم نفسها إلى قسم شرطة الهرم، وتولت قوة أمنية ترحيل المتهمة إلى سجن النساء في القناطر لتنفيذ الحكم السابق.

وتعود أحداث الواقعة إلي عام 2016 عندما وقعت مشادة بين الفنانة الشابة ميرهان حسين وضابطي شرطة أثناء خدمتهما بطريق المنصورية في الهرم، حيث قام الضابطان باستيقاف سيارتها لتفتيشها بينما رفضت الفنانة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، ما نتج عنه سقوط أحد ضباط قوة الكمين أرضا.

وتمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة ميرهان حسين محمد بسيوني، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، وتمت السيطرة عليها، كما ضُبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

صفع ضابط

كشفت التحقيقات والتحريات، أن الممثلة ميرهان حسين أطاحت بالأقماع بسيارتها بعد استيقاف الضباط لها لتفتيش السيارة بأحد الأكمنة بالهرم، وعندما تم إنزالها من السيارة انهالت على قوة الكمين بالسباب، فتم اقتيادها إلى قسم الهرم وإيداعها الحجز لحين تحرير محضر، وأثناء كتابة المحضر قامت بسب ملازم أول وصفعه على وجهه.

سب وقذف وتحرش

وقالت ميرهان حسين خلال التحقيقات التى جرت معها، إنها تعرضت للسب بألفاظ بذيئة داخل قسم الهرم، وأن أحد الضباط نعتها بلفظ خارج.

ونفت في أقوالها التعدي على الضباط، متهمة إياهم بضربها وإهانتها وإصابتها بكدمات في جسدها، مضيفة أن رخص القيادة سقطت من يديها، وأثناء التقاط الضابط لها من على الأرض اصطدم بسيارتها مما دفعه لسبها وضربها، واتهمت ملازم أول بالتحرش بها داخل قسم الهرم، مشيرة إلى أنهم ألقوا عليها مياه ملوثة.

وواجهتها النيابة بمقطع الفيديو الذي ظهرت به تتلفظ بألفاظ خارجة، فقررت أنها قامت بذلك نتيجة لما تعرضت له ونفت اقتحامها الكمين، مؤكدة أن سبها لهم كان رد فعل طبيعي لما تعرضت له.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي بالضرب والسب، وتعاطي مواد مخدرة، والقيادة تحت تأثير مواد مسكرة.

إخلاء سبيل الضابطين

وقررت نيابة الهرم إخلاء سبيل ضابطي الشرطة المتهمين بهتك عرض الفنانة الشابة بضمان وظيفتهما.

وكشف تقرير صادر من مستشفى الهرم تعرض ميرهان للضرب، ووجود سحجات وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، وقررت النيابة حجز الفنانة ميرهان حسين 24 ساعة على ذمة التحريات.

الضباط مظلومون

استمعت النيابة لأقوال 3 سجينات كن في الحجز مع الفنانة ميرهان حسين عقب إلقاء القبض عليها حول صحة اتهام الفنانة لضابط بهتك عرضها والتعدي عليها بالحجز.

وقررن في أقوالهن عدم صحة أقوال الفنانة ميرهان، وأكدن أنهن لم يشاهدن تعدي الضابط عليها أو قيامه بأي فعل مخل أو لمسه أجزاءً حساسة من جسدها، كما قالت الفنانة في التحقيقات.

فيديو ضرب الضباط

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيديو يظهر تعدي الفنانة مريهان حسين على ضابط الكمين قبل إلقاء القبض عليها مخمورة وبحوزتها زجاجتي كحول.

ويوضح الفيديو تعدي الفنانة ميرهان حسين على الضابط بألفاظ نابية وخادشة للحياء ومحاولتها الاشتباك معه، وقيامها باقتحام الكمين والإطاحة بالأقماع بسيارتها بعد استيقاف الضابط لها لتفتيش السيارة بأحد الأكمنة بالهرم، وعندما تم إنزالها من السيارة انهالت على قوة الكمين بالسباب، فتم اقتيادها إلى قسم الهرم وإيداعها الحجز لحين تحرير محضر، وأثناء إخراجها لكتابة المحضر قامت بسب ملازم أول وصفعه على وجهه

إحالة للمحاكمة

أحالت نيابة الهرم فى وقت سابق الفنانة ميرهان حسين وضابطى شرطة إلى محكمة جنح الهرم فى الواقعة، وقضت المحكمة بحبسها عامين ونصف وكفالة 30 ألفا، وتم الاستئناف على الحكم وعاقبتها المحكمة والضابطين بالحبس أسبوعين

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الداخلية تحبط مخطط "اللهم ثورة".. وتكشف مفاجآت في بيان عاجل

أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط لإحداث حالة فوضى خلال يناير وفبراير، تزامناً مع ذكرى ثورة 25، ونجحت في ضبط 54 إرهابيا.

وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إنه إستمراراً فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية التى تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى العدائية التى تسعى للنيل من الإستقرار الداخلى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأضافت: "اضطلعت قيادات التنظيم فى سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة إجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للإتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل".

وواصلت: "أمكن الكشف عن الكيان المسمى "اللهم ثورة" وتبين تولى قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا / ياسر العمدة حيث قام بإستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف .. كم تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات".

وتابعت الداخلية: "تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم " 54" من العناصر الإخوانية والإثارية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق".

وختمت الوزارة بيانها قائلة: "تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجارى تحديد باقى عناصر التنظيم المشار إليه، وإذ تؤكد الداخلية وأجهزتها المعنية على مواصلتها لجهودها الدؤوبة لرصد كافة المخططات العدائية الموجهة للوطن وأبناءه ومؤسساته وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة".

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"الأمطار تضرب مدينتين".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

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مفاجأة في أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، الثلاثاء، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية وصل لـ 25 قرشا.

ويأتي تراجع الدولار بعد أيام من تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل، الأحد الماضي، أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري، حيث فقد 22 قرشا دفعة واحدة، ليتداول بسعر 63ر17 جنيه للشراء و75ر17 جنيه للبيع في أغلب البنوك المصرية.

وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون للوكالة إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية، الثلاثاء وفقا لموقع "الدولار لايف":

-البنك المركزي المصري يقدم أقل سعر للشراء بـ ١٧٫٥٦٣٦ جم

-البنك المصري الخليجي يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٦٦ جم

- مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٦ جم



وفي سياق متصل، تباينت أسعار العملات الأخرى خلال تعاملات الثلاثاء:

انخفض سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، حيث سجل ٤٫٦٨٢٩ جم للشراء، مقابل ٤٫٧١٩٦ جم للبيع

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري ٢٠٫٠٧٥٢ جم للشراء، مقابل ٢٠٫٢٣٢٩ جم للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري ٢٣٫١١٥٤ جم للشراء، ٢٣٫٣٠٢١ جم للبيع

أما الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري، سجل سعره، 57.94 جنيه للشراء، 58.33 جنيه للبيع

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي.. والقناة الناقلة والمعلق.. وأزمة لكلوب

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ليستر سيتي في العاشرة مساء الأربعاء، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على كريستال بالاس في الجولة الماضية في الدوري، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت المباراة تألق صلاح، حيث أحرز هدفين.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مان سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما يأتي ليستر في المركز التاسع بـ31 نقطة.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، وهاري كين قائد تونتهام بهدفين.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وأرنولد وفينالدوم للإصابة، وميلنر للإيقاف.

وسيضطر كلوب للإستعانة بلاعب الوسط فابيانو، للعب في مركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- فابينيو

نابي كيتا- شاكيري- جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق: علي محمد علي.

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