الصمد: نرفض أن يكون ممثلنا الحكومي مع الفريق الرئاسي بالأمور الاستراتيجية

أكد عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​جهاد الصمد​ في حديث تلفزيوني له "أننا لا نرفض أن يكون ممثلنا مع الفريق الرئاسي بالأمور الاستراتيجية"، مشيراً الى أن "أمور ​سلاح المقاومة​ والتوجهات السياسية لن نختلف عليها مع الفريق الرئاسي، ولكن كل بند في ​مجلس الوزراء​ يخضع للتصويت ومن حق وزيرنا ان يعبر عن رأيه وألا يكون مسلوب الرأي".

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