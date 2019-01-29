أوضحت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ "رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ ناقشا تطوّرات ​باريس​ الّتي لم تتبلور كليًّا بعد". وركّزت على أنّ ""عقدة الحقائب" لن تكون عقدة أساسية أمام تأليف الحكومة، فالعقدة الأساسية هي تمثيل "​اللقاء التشاوري​ للنواب السنة" في الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"MTV": "عقدة الحقائب" لن تكون عقدة أساسية أمام تأليف الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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