جريصاتي: الأخطر أن يعتبر أي فريق سياسي أنه مستهدف من مكافحة الفساد

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أن "الفساد لا طائفة له والأخطر أن يعتبر أي فريق سياسي أنه مستهدف من مكافحة الفساد لأنه يتبنى ذلك"، مشيراً إلى "أنني لم أتلق أي اتصال من الرئيس ميشال عون بموضوع ملف الضمان الإجتماعي وعندما حركت ملف الأدوية اعتبر وزير الصحة أن هذا هو استهداف سياسي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت جريصاتي إلى أنه "عندما أستهدف شخصاً ما لا يعني أنني أستهدف طائفة معينة أو حركة سياسية معينة"، مشدداً على أنه "لا يمكن لأحد أن يزايد علي بالقيام بواجبي".
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