السبسي: سندعم أي قرار تتخذه الجامعة العربية بالإجماع حول عودة سوريا للمنظمة

أعلن الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​ أن "تونس ستدعم أي قرار تتخذه ​الجامعة العربية​ بالإجماع حول عودة ​سوريا​ للمنظمة"، مشيراً إلى أن "هذه القضية قد تحسم خلال القمة المرتقبة في بلاده".

وأوضح السبسي أن "اليوم سوريا هي شاغل القمة القادمة، وهي قمة جمع الصفوف وستتم في أحسن الظروف. نحن لا نملك مواقف سلبية ضد سوريا أو أي كان. نحن مع الإجماع العربي، والقرار الذي ستعتمده الجامعة العربية سنعتمده نحن".

وشدد على أن "تونس لا تريد أن تكون طرفا في الحساسيات المتراكمة بين ​الدول العربية​ في قضايا عدة"، موضحاً أن "الحساسيات الموجودة في ​الخليج​ اليوم لا نتدخل فيها ووجهنا الدعوة لنستضيف الجميع. قمة تونس هي قمة الكل".