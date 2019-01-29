عبد المهدي أكد أهمية التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي بمكافحة الإرهاب

لفت مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المھدي، إلى أنّ "الأخير التقى رئيس الهيئة العسكرية لـ"حلف شمال الأطلسي (الناتو)" الفریق ستيوارت بيتش والوفد المرافق له، حيث ركّز خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الجانبين في مكافحة الإرهاب".
وأوضح في بيان، أنّ "عبد المهدي أكّد أنّ العراق يعيش مرحلة استقرار تتطلّب تطوير قدراته الأمنية والاستخبارية، مشيرًا إلى أهمية دعم وتجهيز القوات الأمنية وزيادة برامج التدريب للقوات الأمنية".
وضمّ وفد "الناتو"، كلًّا من القائد الأعلى الفریق أول كورتس سكاباروتي، قائد بعثة "الناتو" في العراق اللواء داني فورتن، مساعد القائد الأعلى لـ"حلف شمال الأطلسي" العمید البحري فرد كاشر، رئیس الأركان للھیئة العسكریة العقید شون باسكو، والمساعد المدني لقائد بعثة "الناتو" في العراق مارتن فروجر.
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