عبد المهدي أكد أهمية التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي بمكافحة الإرهاب

لفت مكتب رئيس الوزراء ​العراق​ي عادل عبد المھدي، إلى أنّ "الأخير التقى رئيس الهيئة العسكرية لـ"حلف شمال الأطلسي (​الناتو​)" الفریق ستيوارت بيتش والوفد المرافق له، حيث ركّز خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الجانبين في ​مكافحة الإرهاب​".

وأوضح في بيان، أنّ "عبد المهدي أكّد أنّ العراق يعيش مرحلة استقرار تتطلّب تطوير قدراته الأمنية والاستخبارية، مشيرًا إلى أهمية دعم وتجهيز ​القوات​ الأمنية وزيادة برامج التدريب للقوات الأمنية".

وضمّ وفد "الناتو"، كلًّا من القائد الأعلى الفریق أول كورتس سكاباروتي، قائد بعثة "الناتو" في العراق ​اللواء​ داني فورتن، مساعد القائد الأعلى لـ"حلف شمال الأطلسي" العمید البحري فرد كاشر، رئیس الأركان للھیئة العسكریة العقید شون باسكو، والمساعد المدني لقائد بعثة "الناتو" في العراق مارتن فروجر.