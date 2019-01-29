الولايات المتحدة تحض مواطنيها على عدم السفر إلى فنزويلا لدواع أمنية

ذكرت قناة "ألعربية" أن "​الولايات المتحدة​ حضّت مواطنيها على عدم السفر إلى ​فنزويلا​ لدواع أمنية". ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "التحذير الذي جاء من المستوى الرابع بسبب ارتفاع مستوى الجرائم، والاضطرابات المدنية، والبنية التحتية المتدهورة للقطاع الصحي، والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الأميركيين".

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