معلومات الـ OTV: الحريري قد يصارح الرأي العام بكل ما يحصل

أكدت معلومات الـ OTV أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد يصارح الرأي العام بكل ما يحصل وإظهار حقيقة المعطّلين"، مشيرة إلى أن "كل المفاوضات التي جرت في باريس توصلت إلى اتفاق لولادة الحكومة سريعاً".
وأوضحت أن "وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يعمل على حل مشكلة تمثيل "اللقاء الشتاوري" بينما يعمل الحريري على مسألة تبادل الحقائب".
بينما أكدت مصادر "حزب الله" أن "هناك جدي على خط تشكيل الحكومة".
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