معلومات الـ OTV: الحريري قد يصارح الرأي العام بكل ما يحصل

أكدت معلومات الـ OTV أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ قد يصارح الرأي العام بكل ما يحصل وإظهار حقيقة المعطّلين"، مشيرة إلى أن "كل المفاوضات التي جرت في ​باريس​ توصلت إلى اتفاق لولادة الحكومة سريعاً".

وأوضحت أن "وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ يعمل على حل مشكلة تمثيل "اللقاء الشتاوري" بينما يعمل الحريري على مسألة تبادل الحقائب".

بينما أكدت مصادر "حزب الله" أن "هناك جدي على خط تشكيل الحكومة".