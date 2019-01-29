مصادر المنار: لقاء الحريري وباسيل سيحسم اما تشكيل حكومة أو اللجوء لخيارات سلبية

أكدت مصادر لقناة "المنار" أن لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سيحسم اما تشكيل حكومة أو اللجوء لخيارات سلبية، مشددة على أنه "ليس من مصلحة أي معني بالتأليف العودة الى ما قبل التكليف".
ولفتت المصادر الى أن "النقاش في الحقائب افرز جديدا يوصل الى حل وبقي تمثيل اللقاء التشاوري"، مشيرة الى أن "التطور الجديد الايجابي هو مبدا اعادة توزيع 4 حقائب طالبها باسيل وحصلت اتصالات خلال اللقاء مع جهات حزبية حول الحقائب وتمثيل اللقاء والامور ايجابية وحذرة".
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