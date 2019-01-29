حاجز ضهر البيدر أوقف 3 أشخاص بجرم دعارة وضبط حشيشة بسيارة كانوا على متنها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "​حاجز ضهر البيدر​ أوقف كلّاً من : "م. ح." مواليد عام 1984، برفقته "ج. خ." من مواليد عام 1959 و"م. ص." من مواليد عام 1990 بجرم دعارة".

وأوضحت أنّ "الموقوفين كانوا على متن سيارة نوع "بيكانتو"، ضُبط بداخلها حوالي 50 غرامًا من ​الحشيشة​ ومسدسًا".