ارتفاع عدد الأسر المتضررة من انهيار صخرة الدويقة إلى 40

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
قالت وزارة التضامن، إن عدد الأسر المتضررة من انهيار صخرة بمنطقة منشية ناصر بمحافظة القاهرة، ارتفع اليوم الثلاثاء، إلى 40 أسرة.
واطمأنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على نقلهم إلى منطقة الأسمرات.
ووجهت الوزيرة- وفق بيان صادر اليوم- بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.
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