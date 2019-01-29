انهيار صخرة بمنطقة الدويقة.. والصحة: لا مصابين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ويوسف عفيفي:

تصوير - علاء أحمد:

انهارت صخرة بمنطقة الدويقة بمنشية ناصر شرق القاهرة، الثلاثاء، على بعض المنازل، دون وقوع ضحايا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الحادث لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.

وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، نقل 28 أسرة تضررت من انهيار صخرة بمنطقة منشيه ناصر بمحافظة القاهرة، إلى منطقة الأسمرات.

ووجهت والي، مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وتفقدت النائبة منى جاب الله، عن دائرة منشية ناصر والجمالية، ورئيس حي منشية ناصر ونائب محافظ القاهرة مقر سقوط الصخرة.