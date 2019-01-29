مصرع طفل غرقًا في بئر جوفي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
لقي طفل، مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، في قرية عزب القصر التابعة لواحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد.
وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا يفيد وفاة طفل غرقًا في قرية عزب القصر بمركز الداخلة، وبالفحص تبين وفاة "أحمد عبد الله كامل أحمد" 14 سنة، من قرية عزب القصر بمركز الداخلة غرقًا في بئر جوفي.
كما تلقى مدير الامن إخطارًا بسقوط "عبد الحكيم حامد كباش" موظف بقطاع الكهرباء، من الطابق الرابع في عمارة سكنية بحي المروة بمدينة الخارجة، ولقي مصرعه.
تحررت المحاضر اللازمة للواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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