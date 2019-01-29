حاول فض مشاجرة بينهما.. السجن لسائق وصاحب مطعم قتلا نجارًا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقًا بالسجن لمدة 7 سنوات، وصاحب محل فول بالسجن لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 24518 جنايات أبو كبير لسنة 2018، بقتل نجارًا حاول فض مشاجرة بينهما في قرية "الحصوة" التابعة لدائرة مركز أبو كبير.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "أبو كبير" المركزي، يفيد باستقبال "عبد العظيم أحمد عبد العظيم" 30 سنة، نجارًا، مصابًا بطعنة نافذة في القلب، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه حاول التدخل لفض مشاجرة بين "محمد.س" 19 سنة، سائق، و"محمد.ف" 44 سنة، صاحب مطعم فول، مُقيمين بذات الناحية، لكن أحد طرفي المشاجرة أصابه بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته، وجرى ضبط المتهمان، وعرضهما على النيابة العامة، فقررت إحالتهما محبوسان إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها السابق.