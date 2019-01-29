بالصور.. جراحة عاجلة تنقذ حياة برازيلية في مستشفى دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد استطاع الفريق الطبي في مستشفى دهب المركزي، إنقاذ حياة سيدة برازيلية بعد إجراء جراحة عاجلة لاستئصال كيس ملتف "ورم" حول المبيض. كانت السيدة البرازيلية المريضة حضرت إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى" تشكو من آلام شديدة بمنطقة البطن، وبفحصها وتوقيع الكشف الطبي تبين وجود كيس ملتف علي المبيض. وأكد الفريق الطبي علي ضرورة إجراء جراحة عاجلة للمريضة لإنقاذ حياتها، وجرى تحضير المريضة علي الفور للعمليات لاستئصال الكيس الملتف حول المبيض.

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