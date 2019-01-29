الان تتابع أمريكا تحض مواطنيها على عدم السفر إلى فنزويلا لدواع أمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

حضت الولايات المتحدة ،اليوم، مواطنيها على عدم السفر إلى فنزويلا لدواع أمنية

وقام المدعي العام الفنزويلي بمنع غوايدو من مغادرة البلاد وأمر بتجميد حساباته

و طلب النائب العام في فنزويلا، طارق وليم صعب، الثلاثاء، من المحكمة العليا منع المعارض، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه “رئيساً بالوكالة”، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

وأعلن النائب العام المعروف بقربه من الرئيس، نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحافي فتح “تحقيق أولي” طالباً اتخاذ “إجراءات وقائية” بحق غوايدو، بينها “منعه من مغادرة البلاد” و”تجميد حساباته”.

وأعلن غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه “رئيساً بالوكالة” للبلاد، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على الرئيس نيكولاس مادورو .

وقال “أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة”.

وجاء أول اعترف من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب، بهذه الخطوة، لكن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أعلن في اليوم ذاته أن الجيش يرفض اعلان غوايدو نفسه “رئيساً بالوكالة” لفنزويلا.

وكتب بادرينو على تويتر: “اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة. نحن جنود الوطن، لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتياً بشكل غير قانوني. الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية”.