أميركا: "داعش" لا يزال لديه آلاف المقاتلين

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين مما يجعله قادراً على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.

وقال كوتس في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة "لا يزال داعش يمتلك آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة والآف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القيادات والأراضي".

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