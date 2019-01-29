ماي تحث البرلمان على إرسال "رسالة قاطعة" بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب مجلس العموم على إرسال "رسالة قاطعة" بشأن البدائل التي يدعمونها بعد رفضهم الاتفاق الذي تفاوضت عليه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي، في مستهل مناقشة برلمانية حاسمة اليوم بشأن الخطوات القادمة، إنه لا توجد أغلبية في البرلمان تدعم خيارات بعينها مثل إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبشأن التصويت الذي جرى قبل أسبوعين على خطتها ومُنيت فيه بخسارة كبيرة، قالت ماي: "التصويت كان حاسما وقد أصغيت.. اليوم، نحن بحاجة إلى إرسال رسالة قاطعة بشأن ما نريد ... بريطانيا تحتاج إلى اتفاق جيد يحدد المسار إلى مستقبل مشرق، هذا هو ما يريده الشعب البريطاني".

اقرأ أيضاً.. تيريزا ماي تواجه ضغوطاً قوية لإقناع البرلمان بالتصويت بشأن "بريكست"

وحثت ماي النواب على إعطائها "أوضح تفويض ممكن" للعودة إلى بروكسل من أجل المزيد من المحادثات بشأن اتفاق الخروج. وقالت إنهم سيرفضون أي حديث باستثناء تعديل حكومي مدعوم لخططها خلال التصويت على سبعة تعديلات مساء اليوم.