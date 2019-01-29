رئيس وزراء باكستان يأمر بإنهاء عمالة الأطفال في بلاده

أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باتخاذ خطوات سريعة لأنهاء "العمالة المستعبدة" وإزالة اللافتات التمييزية في النوادي والأماكن العامة في البلاد .

وطلب من مكتب الأحصاء باجراء مسح شامل على مستوى البلاد حول عمالة الأطفال وصياغة استراتيجية لانقاذهم من حالات الفقر واتخاذ التدابير لتعليمهم .

وفي الاجتماع الذي ترأسه بمكتبه في إسلام أباد اليوم أكد خان أن حكومته ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الأقليات والفئات المهمّشة في المجتمع ومنع العنف المنزلي واستخدام الأطفال في العمالة .

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