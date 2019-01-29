تقرير الشفافية الدولية: إيران في المرتبة 138

الريال الايراني

كتب - محمد علي محمد

ذكر تقرير أصدرته وكالة الشفافية الدولية لعام 2018، أن ايران تحتل المركز الـ 138 من بين 180 دولة علي مستوي العالم، فيما يتعلق بالفساد المالي وانتشاره في انحاء البلاد، موضحاً أن هذا الترتيب هو أسوأ مركز تحتله ايران في قائمة تلك المؤسسة منذ عدة سنوات.

وتُصدر مؤسسة الشفافية الدولية تقريراً سنوياً حول الوضع المالي لدول العالم المختلفة، حيث تحدد الوضع من حيث الفساد والشفافية مقياساً من 0 الي 100، إذ يعبر الصفر عن الدول الاكثر فساداً، و 100 عن الدول الاكثر شفافية.

وكان رقم ايران علي هذا المقياس 28 نقطة ، مما يعبر عن تدهور الاوضاع وزيادة الفساد المالي وتوسعه في البلاد، في حين حازت ايران

في العام 2017 علي 30 نقطة، و 29 نقطة في عام 2016، و27 نقطة في عام 2015، ومقارنة بالدول الاخري في اللائحة ، فان الفساد المالي الايراني هو الأسوأ.

و من الدول المجاورة لايران ، حصلت افغانستان علي 16 نقطة في المركز الـ 172، والعراق علي 18 نقطة في المركز 168، بينما جائت سوريا من بين اقل دول العالم في الشفافية المالية.

وعن عمل مؤسسة الشفافية الدولية، قال الخبير والمحلل الاقتصادي فريدون خاوند، إن تلك المؤسسة تستخدم القياسات الرقمية لتحديد مدي انتشار ظاهرة الفساد في الدول المختلفة ، وتعرف

تلك الطريقة باسم مؤشر ادراك الفساد، و يستند هذا المؤشر كذلك الي مراجعة المديرين المالين والادارة الحكومية ، واراء الناشطين الاقتصاديين، والسلطات الاقتصادية في البلد موضع التقييم، و بهذا فيكون الفساد المالي من وجهة نظر تلك المؤسسة هو سوء استخدام المنصب السياسي و الحكومي بهدف الحصول علي مكاسب شخصية .

وفي وقت سابق، أكدت المنظمة الدولية أن الوسائل القانونية للتفتيش ومدى إنفاذ القانون ووجود وسائل إعلام مستقلة ومجتمع مدني نشط هي من بين الشروط المسبقة لمكافحة الفساد و الرشوة.

ويري الخبراء أن هناك ارتباطا وثيقا بين مراكز دولاً مثل العراق وسوريا في تلك اللائحة والتدخل الايراني فيها ، كما يرون أن ايران نفسها تحرق مواردها و انتاجها القومي علي حروب خارجية ، و دعم لجماعات ارهابية ، مما سبب العجز الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه ايران حاليا ، والذي اوضحه مؤشر تلك المؤسسة .