الكشف عن مكان لقاء زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا

زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

وكالات

توصلت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى المرحلة النهائية من التنسيق مع طرف ثالث، لتحديد مكان انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو إحدى المدن الفيتنامية هانوي ودانانج، وكذلك بانكوك في تايلاند.



أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سابقا، أن الاجتماع الثاني لدونالد ترامب وكيم جونج أون سيُعقد في الأيام الستين المقبلة، حسب المصدر.

كما أرسلت السلطات الأمريكية أربع مجموعات من المتخصصين في وقت واحد، إلى المدن الفيتنامية دانانج، ومدينة هوتشي منه، وهانوي، وأيضا إلى بانكوك لدراسة إمكانيات عقد قمة، ويلاحظ المصدر، أن الجانب الأمريكي يفضل مدينة دانانج، حيث عقدت قمة دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي، فإن المدينة لديها بالفعل البنية التحتية اللازمة وقادرة على توفير الأمن الكافي.

من جانبه يؤيد فيتنام عقد قمة في عاصمة البلاد، هانوي، حيث أنه وفقا للمصدر، من الأفضل الجمع بين القمة الأمريكية والكورية الشمالية والزيارة الرسمية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى البلاد.

ثم أن في الوقت نفسه، يجري تحديد خيار عقد قمة في بانكوك، إذا كان الاجتماع في فيتنام مستحيلا بسبب الظروف.

في سياق آخر، قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع الولايات المتحدة "ستتطور بشكل رائع وبوتيرة سريعة"، إذا استجابت واشنطن لجهودها لنزع الأسلحة النووية بإجراءات جديرة بالثقة وخطوات عملية.