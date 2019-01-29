النائب العام الفنزويلي يطلب منع جوايدو من مغادرة البلاد

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طالب طارق صعب النائب العام الفنزويلي، ، اليوم ، من المحكمة العليا منع رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان جوايدو، من مغادرة البلاد وحجب حساباته المصرفية وحظره من التصرف بممتلكاته.
وقال النائب العام في كلمة له بثها تلفزيون "telesurtv"، إن خوان جوايدو هو المسؤول عن الأحداثالتي وقعت في فنزويلا منذ 22 يناير والتي "أضرت بسلام الجمهورية والاقتصاد والتراث الوطني".
وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية جوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته، كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
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