مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة أمريكا تعد لتدخل عسكري في بلادنا

الامم المتحدة

وكالات

قال مندوب فنزويلا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف خورخي فاليرو، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية تستعد لتنفيذ تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حاليا.



وشدد خورخي فاليرو - خلال مشاركته في مؤتمر "نزع السلاح"، الذي يعقد في جنيف تحت

رعاية الأمم المتحدة، لقناة روسيا اليوم الإخبارية - على أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق في "بسط الهيمنة" على فنزويلا.



وتمر فنزويلا - منذ العام الماضي - بأزمة سياسية حادة بين سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، والجمعية

الوطنية (البرلمان)، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.



وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان جوايدو، الذي أقالته مؤخرا المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية؛ ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.