السعودية ترفض مخططات ضد فلسطين وممارسات الاحتلال

السعودية وكالات أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة. هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة. وذكّر مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بما عبرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية, حسب وكالة وفا.

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