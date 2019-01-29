المدعي العام في فنزويلا يقرر منع جوايدو من السفر وتجميد حساباته

خوان جوايدو

كتب - شريف الجنيدي

قرر المدعي العام في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن رئس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، بعدما أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المدعي العام في فنزويلا فتح تحقيقا

في مسألة إعلان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأضافت القناة الإخبارية أن المدعي العام في البلاد طلب من المحكمة العليا منع زعيم المعارضة خوان جوايدو من مغادرة البلاد، وتجميد

حساباته المصرفية.

وتشهد فنزويلا حالياً أزمة سياسية تواصل تفاقمها، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، مع دعمه من قبل الولايات المتحدة وعدد من دول اوروبا وأمريكا اللاتينية، فيما أعلنت دول أخرى، من بينها روسيا والصين وايران وفلسطين، عن دعمها للرئيس الحالي نيكولاس مادورو.