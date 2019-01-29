حركة الشباب الصومالية تعلن تبنيها لتفجير مقديشو

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أعلنت حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية مسئوليتها عن تفجير بسيارة مفخخة وقع بالقرب من محطة وقود في العاصمة مقديشو اليوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نائب عمدة المدينة محمدعبد الله، في تصريح لتلفزيون محلي، إن مدنيين اثنين قتلا في الهجوم.
وأعلنت حركة "الشباب" لاحقا مسئوليتها عن التفجير عبر إذاعة "الأندلس" التابعة لها.
وقال المسئول الأمني محمد حسن، إنه علم أن سيدة لقيت حتفها في الحادث، كما تم نقل 6 آخرين للمستشفى.
وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب فوق مقديشو، وبدأ رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الضرر.
وتشن حركة "الشباب"، ذات الصلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، هجمات بصورة متكررة ضد مسؤولين حكوميين وأجانب وفنادق ومطاعم بالصومال.
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