البنتاجون: لم نبحث إرسال مقاتلين أمريكيين إلى كولومبيا

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أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن البنتاجون لم يبحث مع مستشار الأمن القومي جون بولتون إرسال آلاف المقاتلين إلى كولومبيا، القريبة من فنزويلا.
وأمس الإثنين، عقد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي بولتون مؤتمرا صحفيا لإعلان العقوبات ضد فنزويلا. والتقطت عدسات الكاميرات تدوينة له تتحدث عن دخول "5000 جندي إلى كولومبيا".
وقال شاناهان، في تصريحات أوردتها قناة العربيةالإخبارية اليوم، إن البنتاجون لم يبحث مع بولتون إرسال 5 آلاف جندي أمريكي إلى كولومبيا.
ولاحقاً، قالت وزارة الخارجية الكولومبية إنها "لا تعرف لماذا ظهرت هذه التدوينة في دفتر بولتون".
جدير بالذكر أنه في عام 2017، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الكولومبية إن الحكومة الكولومبية لا تخطط لمنح الولايات المتحدة قواعد عسكرية لغزو فنزويلا.
وشتهد فنزويلا حالياً أزمة سياسية، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، مع دعمه من قبل الولايات المتحدة وعدد من دول اوروبا وأمريكا اللاتينية، فيما أعلنت دول أخرى مثل روسيا والصين وايران وفلسطين عن دعمها للرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
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