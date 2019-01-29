مدير المخابرات السوداني يأمر بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات

قالت وزارة الإعلام السودانية يوم الثلاثاء إن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.



جاء الإعلان بعدما قال نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إن صالح عبد الله محمد صالح مدير الأمن والمخابرات زار سجنا في الخرطوم وقال إنه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين.





وقال بيان وزعته وزارة الإعلام السودانية على الصحفيين "إن مدير جهاز الأمن السوداني، صلاح عبد الله قوش، أصدر قرارًا بإطلاق سراح حميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".



ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم.



وفي 7 يناير/ كانون ثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغا، وتقدر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات.