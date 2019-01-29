كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: "أي حد عايز يتشهر يطلع في البرامج ويحط اسمي في جملة مفيدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،: "أي حد عاوز يشتهر وعاوز يعمل إثارة.. يطلع في برامج أو السوشيل ميديا ويحط اسم تركي آل الشيخ في جملة مفيدة".

وأضاف آل الشيخ، خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "وطبعاً٩٠٪؜ كذب في كذب و١٠٪؜ حقيقة مع شوية تبهير.. حالة يرثى لها والله".

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قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مصر غدًا أفضل نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار.

ووجه آل الشيخ، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "مصر في عهد فخامتكم أمن واستقرار".

وأضاف: "مصر في عهد فخامتكم أمن واستقرار وازدهار، في كل زيارة ترى شيء جديد.. وأن مصر غدًا أفضل نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار".

وغادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته عائدا إلى بلاده وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وقع عدد من الاتفاقيات مع مصر، وكان فى وداع الرئيس الفرنسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى.

والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدأ زيارته إلى مصر يوم الأحد، بالتوجه إلى معبد أبو سمبل جنوب البلاد، وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية قبل أن يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاءات مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وكبار المسئولين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي ضيفًا عزيزًا في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرًا بين البلدين الصديقين، والذي انعكس على شتى المجالات، فضلًا عن التوافق الملموس في الرؤى بين دوائر صناعة القرار في كلٍ من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد الرئيس على خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التي تجمع بين الشعبين المصري والفرنسي، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون عبر البحر المتوسط، مؤكدًا سيادته الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن امتنانه لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة الشعب المصري، مشيدًا بالإرث الحضاري والإنساني الذي تزخر به أرض مصر، ومؤكدًا متانة وتاريخية العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وفرنسا، وأن مصر تعد قوةً إقليميةً مهمةً وشريكًا رئيسيًا يحظى بالاحترام والتقدير لدى فرنسا، وبالتالي فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة للعمل على ترسيخ تلك الشراكة وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.