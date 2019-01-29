كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار احتجاجات عمال بلدية ماريفان في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت تظاهرات عمال بلدية ماريفان الإيرانية، احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال العمال إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ ما يقرب من 18 شهرًا، وكل عامل له رواتب تبلغ 30 مليون تومان.

وأضافوا: "لقد عملنا ونريد حقنا ولن نذهب إلى حتى يتم تلبية مطالبنا".



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